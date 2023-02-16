Целый список объектов поражения Москвой.

Россия еще с февраля прошлого года не изменила свои цели во время ракетных обстрелов. Как сообщает представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, у Кремля есть целый список таких объектов.

"Россияне определили объекты для поражения еще в начале агрессии. У агрессора есть список целей - это критическая инфраструктура, государственные, правительственные структуры, топливно-энергетический сектор, гидротехнические сооружения, электростанции и транспортная инфраструктура", - сказал Игнат в эфире Эспрессо ТВ.

В то же время спикер отметил, что западные союзники знают, что для предотвращения воздушных атак Украине нужно укреплять противовоздушную оборону. Ввиду этого, обозники пытаются предоставлять Киеву системы ПВО.

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"Рамштайн" показал, что Украина получит мощное зенитно-ракетное оружие, которым сейчас овладевают наши специалисты. Темпы освоения ускоряются настолько, что могут выйти за графики", - добавил Игнат.

Отметим, что сегодня ночью Россия выпустила по Украине 36 ракет различного типа. По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Зависимого украинская ПВО уничтожила 16 воздушных целей.

Массированный удар по Украине 16 февраля: что известно

В ночь на 16 февраля российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Помимо ракет враг использовал также беспилотники.

В результате атаки есть попадания в Днепропетровской и Кировоградской областях, во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры.

Как отметил глава ОПУ Андрей Ермак, россияне несколько изменили тактику во время обстрелов-теперь они проводят активную разведку и применяют фальш-цели.

Кроме этого были зафиксированы попадание в нефтеперерабатывающие заводы.

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