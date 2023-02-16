В то же время силы ПВО справились с большинством вражеских ракет и БПЛА.

В ночь на 16 февраля российские оккупанты запускали по Украине БПЛА и ракеты. Попадания есть в ряде областей, пострадала не только Львовская область.

Как сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, российские ракеты попали по северу, западу Украины, а также Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Очередная ракетная атака россиян. Ночью запускали БПЛА и ракеты. К сожалению, есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА", - заявил Ермак.

Ракетная атака на Украину 16 февраля

Ночью 16 февраля по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Звуки взрывов звучали в Кременчуге Полтавской области. О реальной угрозе во время тревоги сообщали власти Львовщины и Днепропетровщины.

Подтверждено попадание по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших и жертв нет.

Как стало известно позже, оккупанты прибегли к миксованной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации и дронов. РФ выпустила по Украине восемь "Калибров", есть "прилет".

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