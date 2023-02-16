Кременчугский завод разрушен в результате ракетных ударов в прошлом году, а предприятие в Дрогобыче не работает около 15 лет.

Сегодня ночью во время массированной атаки российские ракеты попали в два нефтеперерабатывающих завода, но это никоим образом не повлияет на рынок топлива в Украине, поскольку предприятия уже давно не работают, сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в Facebook.

"Новый ракетный удар по Кременчугскому и Дрогобычскому нефтеперерабатывающим заводам. Первый и так убит предыдущими более 30 ракетами, второй стоит уже около 15 лет", - написал он.

По данным эксперта, украинский рынок топлива работает и обеспечивает профицитные поставки не только без российского топлива, но без работы этих двух заводов.

Видео дня

Куюн добавил, что россияне ударили по неработающим заводам, поэтому это никоим образом не повлияет на ситуацию на рынке. Однако не стоит забывать, что враг охотится на украинскую энергетику.

"Во-первых, надо всем напомнить, что топливная инфраструктура остается под прицелом, расслабляться не стоит. Во-вторых, должны понимать, что последствий для рынка не будет, у нас тоже не все знают, что они не работают", - пояснил он.

Массированный удар по Украине 16 февраля - что известно

Сегодня ночью, 16 февраля, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по объектам критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Несколько крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время известно о попаданиях в объекты инфраструктуры в Кропивницкому районе, Кременчуге и во Львовской области.

В Воздушных силах в очередной раз напомнили, что сейчас на вооружении украинских военных нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

По мнению спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, сегодня днем РФ может повторно ударить по Украине. "Вполне вероятно, поскольку мы говорим о том, что они выискивают новую тактику, которая будет для них результативной", - сказала она.

Вас также могут заинтересовать новости: