К счастью, пострадавших и жертв нет.

В ночь на четверг, 16 февраля, российские оккупанты нанесли ракетного удара по Львовской области. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области", - написал Козицкий в Telegram.

Глава ОВА уточнил, что в результате вражеской атаки, к счастью, пострадавших или жертв нет. По словам Козицкого, пожар на месте происшествия потушили.

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"Детали - со временем", - говорится в сообщении.

Ракетная атака на Украину 16 февраля

Ночью 16 февраля по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В некоторых регионах отработала ПВО.

Звуки взрывов звучали в Кременчуге Полтавской области. О реальной угрозе во время тревоги сообщали власти Львовщины и Днепропетровщины. Пока подтверждено попадание только во Львовской области.

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