Речь идет о немецком зенитно-ракетном комплексе IRIS-T.

В Воздушных силах ВСУ рассказали о системе ПВО, к которой сейчас сильнее всего нужны боеприпасы. Речь о немецком зенитно-ракетном комплексе IRIS-T, который хорошо зарекомендовал себя при уничтожении российских ракет.

Такой информацией поделился спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Он заявил в эфире национального телемарафона: "Больше всего хотелось бы иметь достаточное количество боеприпасов к IRIS-T. Это действительно отличный комплекс, фактически новое поколение ЗРК. Этого вооружения нужно еще больше, потому что оно призвано заменить те наши старые комплексы".

Напрямую о недостатке боеприпасов к ПВО Игнат говорить не стал. Спикер сослался на информационную безопасность в военных условиях: "Видимо, если есть обеспокоенность, если Запад снабжает нас средствами противовоздушной обороны, значит она будет усиливаться и дефицит будет перекрываться".

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Поставки и применение IRIS-T: основная информация

Первая система ПВО германского производства была передана Украине 12 октября. А поставки еще трех ожидаются в 2023 году.

Во второй половине октября зенитно-ракетный комплекс прошел боевое крещение. Результаты его работы в Воздушных силах ВСУ описали, как "довольно неплохие".

IRIS-T во время массированной ракетной атаки по Украине 31 октября отработала на 100%. По словам ВС ВСУ, большее количество этих систем позволит закрыть небо.

В начале ноября Германия передача очередную партию техники и амуниции для ВСУ. Она включала партию боеприпасов к IRIS-T.

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