ЗРК уже разместили на одном из направлений.

Командующий Воздушных Сил ВСУ Олещук показал одну из пусковых установок ЗРК Patriot. Она уже несет боевое дежурство на территории Украины.

"Проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений! Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили учения значительно раньше запланированных сроков! Спасибо партнерам и всем, кто способствовал" - сообщил он в Telegram.

По словам Олещука, на фото позади него пусковая установка ЗРК Patriot, которая уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины.

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ЗРК Patriot в Украине - что известно

США анонсировали передачу ЗРК Patriot еще в декабре 2022-го. Позже к передаче этого ПВО присоединилась и Германия.

19 апреля глава Минобороны Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем противовоздушной обороны Patriot. В ВВС рассказали, что эти комплексы смогут "доставать цели на расстоянии до 150 км" и даже сбивать баллистические ракеты, такие как Искандер-М.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что предоставление Украине Patriot - это психологический перелом, поскольку свидетельствует о снятии еще одного табу на поставки оружия ВСУ.

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