Он добавил, что поставка ЗРК Patriot значительно усилит противовоздушную оборону.

Переданный Берлином Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot с боеприпасами к нему сможет сбивать цели российских оккупантов на расстоянии до 150 км.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. "Комплекс дальнобойный, сможет доставать цели на расстоянии до 150 км, а это позволит отгонять подальше российскую авиацию от наших границ", - пояснил Игнат.

Кроме того, он отметил, что если это один из последних вариантов ЗРК, а именно, Patriot PAC-3, то он также сможет сбивать баллистические ракеты, такие как Искандер-М, на расстоянии до 40 км.

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При этом он добавил, что поставка ЗРК Patriot значительно усилит противовоздушную оборону. "Чем раньше он встанет на боевое дежурство, тем лучше. Сможем реагировать и делать те вещи, о которых уже давно говорили", - сказал Игнат.

ЗРК Patriot для Украины

В конце 2022 года Вашингтон анонсировал, что передаст Украине ЗРК Patriot. А 5 января этого года о желании присоединился к инициативе Белого дома и предоставить Киеву ЗРК Patriot заявил Берлин.

А 18 апреля Германия сообщила, что уже доставила систему ПВО Patriot в Украину.

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