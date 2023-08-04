Захватчик служил совсем в другом роде войск, чем тот, куда его спешно мобилизовали.

В Украине "задвухсотили" оккупанта, который был командиром артустановки без знаний и навыков.

Как сообщил OSINT-аналитик Иракли Комахидзе, в РФ подтвердили гибель "мобика" из подмосковных Мытищ Сергея Баулина. Однако в его кончине и послужном списке есть интересная деталь.

Оказалось, что в 2014 году Баулин проходил срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения в должности связиста. Впрочем, его мобилизовали в артиллерию, в которой он совсем ничего не понимал.

Видео дня

"Как-то нелепо. Сергея Баулина каким-то образом назначили на должность командира самоходной артиллерийской установки "Мста-С". То есть, он променял ТА-57 или тот самый "Тапик" из кабины РС-28 "Сармат" на место командира 152-мм САУ "Мста-С", в которой он них*ра не шарил. Спасибо военкому Мытищ", - иронично отметил аналитик.

Потери РФ в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 600 российских захватчиков и почти 90 единиц вражеской техники и вооружения.

Общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 248 тыс. 490 человек. Кроме того, россияне потеряли 4 тыс. 228 танков (4 за сутки), 8 тыс. 249 боевых бронированных машин (15 за сутки), 4 тыс. 911 артиллерийских систем (19 за сутки), 466 средства противовоздушной обороны (1 за сутки), 4 тыс. 104 беспилотника оперативно-тактического уровня (27 за сутки), а также 7 тыс. 392 единицы автомобильной техники и автоцистерн (20 за сутки) и 724 единицы спецтехники (3 за сутки).

Вас также могут заинтересовать новости: