С начала апреля это уже четвертое сообщение о гибели грузинского бойца на войне.

На войне в Украине погиб грузинский доброволец и уроженец города Зугдиди Арсен Кецбая.

О его смерти сообщили собратья, пишет "Новости-Грузия". Сообщается, что последние годы Кецбая жил в Украине и служил в рядах ВСУ

Обстоятельства его гибели не уточняются.

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С начала апреля это уже четвертое сообщение о гибели грузинского бойца на войне. Напомним, 1 апреля стало известно о гибели 29-летнего Михеила Мазанашвили, а через два дня сообщили о гибели под Бахмутом Вахтанга Барабадзе и Давида Кучукяна.

Грузинские добровольцы на войне в Украине

Украину от российских оккупантов защищает большой грузинский легион. В марте 2022 года стало известно, что в бою с российскими оккупантами под Ирпенем погибли первые добровольцы из Грузии - Давид Ратиан и Гиа Бериашвили.

А в октябре того же года сообщалось, что с начала войны в Украине погибли 23 грузинских добровольца.

По состоянию на сейчас известно, что во время войны на украинской территории погибли 40 граждан Грузии и уроженцев Грузии, имеющих украинское гражданство.

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