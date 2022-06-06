С начала войны в Украине были убиты 13 грузинских добровольцев.

Еще один грузинский доброволец погиб в Украине. Убитого звали Георгий Григолия.

Об этом сообщает "Грузия.онлайн" со ссылкой на заявление посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили.

Доброволец погиб в ходе боёв недалеко от города Бахмута в Донецкой области.

Семье погибшего уже сообщили о случившемся.

Известно, что с начала войны в Украине были убиты 13 грузинских добровольцев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 украинских военных и около 500 получают ранения:

"До 100 человек на востоке государства, где Россия собрала все свои войска на сегодня, все, что у них есть, – на востоке государства до 100 человек гибнет сегодня ежедневно. И около нескольких сотен человек - 450-500 человек даже иногда бывает - раненых ежедневно. Это на востоке нашего государства. Там идет битва, битва именно за ценности"

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