Французский МИД порекомендовал своим гражданам не посещать Украину, поскольку "там вся территория может попасть под российский обстрел".

Министерство иностранных дел Франции объявило трагическую новость. В Украине во время боевых действий погиб французский доброволец, который мобилизовался в ряды Интернационального легиона. На прошлой неделе его жизнь забрал российский снаряд.

"Мы узнали печальную новость о его (добровольце – ред.) смерти. Выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства ... находятся на связи", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Он стал восьмым гражданином Франции, погибшим во время войны в Украине, после 30-летнего Кевина Дэвида - добровольца, убитого российскими войсками под Бахмутом.

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Французский МИД порекомендовал своим гражданам не посещать Украину, поскольку "там вся территория может попасть под российский обстрел".

Интернациональный легион

Владимир Зеленский в начале полномасштабного российского вторжения объявил о создании "Интернационального легиона", в который вошли иностранные бойцы из 52 стран мира.

Недавно стало известно, что на войне погиб новозеландец, сражавшийся против российских оккупантов на стороне Украины. Также сообщалось о гибели грузинских добровольцев, отказавшихся сдаваться в российский плен.

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