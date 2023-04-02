Воин показал заснеженные позиции и рассказал, почему именно в священный месяц Рамадан в Украине выпал снег.

Воин Даниил Ляшук с позывным "Моджахед" записал трогательное видео накануне своей гибели под Бахмутом Донецкой области. На кадрах боец показал заснеженные позиции, на которых он защищал Украину.

Последнее видео "Моджахед" опубликовал в своем TikTok-аккаунте. Воин-белорус исповедовал ислам, поэтому на видео заметил, что резкая смена весенней погоды на зимнюю пришлась на священный для мусульман месяц Рамадан не случайно.

"Снег во время Рамадана. Погода непредсказуемая... Дни Рамадана всегда холодные,даже если весна... Чтобы верующим поститься было легче... Берегите себя", - сказал улыбающийся "Моджахед".

Гибель "Моджахеда"

Вчера стало известно, что на фронте под Бахмутом погиб белорусский доброволец Даниил Ляшук с позывным"Моджахед". О погребении воина сообщат отдельно.

"Моджахед" был основателем и командиром боевой группы Vendetta. Уроженец Беларуси, Ляшук пошел добровольцем воевать в Украину после оккупации Россией Крыма в 2014 году, а в 2015 году был ранен.

В том же году был задержан по делу против батальона "Торнадо", бойцом которого он был. В 2017 году был приговорен к 10 годам заключения, однако в июне 2021 года вышел на свободу по "закону Савченко".

После начала полномасштабного вторжения России снова ушел на фронт, а летом 2022 года второй раз был ранен. После лечения воин вернулся на фронт, а 1 апреля погиб смертью храбрых.

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