Мать рассказала, что ее сын давно мог бы стать командующим, если бы был немного увереннее и настойчивее.

В Украине ликвидировали 53-летнего "мобика"-ветерана с позывным "Башкир", который обманул пожилую мать на 78 тысяч рублей и собирался идти "на Киев и Ригу".

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, офицера запаса "Башкира" мобилизовали 26 сентября прошлого года. Из Уфы его направили на сборочный пункт в Миллерово Ростовской области.

"Чмобик всю жизнь сидел на шее старушки-матери, только за сентябрь-ноябрь прошлого года заставил ее выслать 78 тысяч рублей на еду и одежду. Последний раз на связь выходил в ноябре. О его смерти стало известно лишь накануне", - отметил эксперт.

По данным Комахидзе, в молодости "Башкир" проходил срочную службу в Нагорном Карабахе, затем поступил в военное училище. В конце 90-х он получил статус ветерана боевых действий в Чечне и Таджикистане. Но, очевидно, военная карьера не задалась.

В 2014-м оккупант среди первых "добровольцев" отправился на Донбасс, воевал в составе 1-й славянской бригады, где пробыл около года. Вернувшись домой, начал работать монтажником на стройке.

Собственной семьи у оккупанта не было, а мать единственного сына характеризует как "начитанного, знатока истории и военного дела". Она также отмечает, что ее сын давно мог бы стать командующим, если бы был немного увереннее и настойчивее.

Война в Украине: актуальные данные

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали 122 тыс 170 человек, из которых 690 уничтожено за минувшие сутки.

Также российские оккупанты потеряли в Украине 289 самолетов и 281 вертолет. Вчера у воздушных сил был джек-пот - уничтожены два Су-25 и вертолет Ка-52.

Битва за Донбасс и юг продолжается. Военные эксперты отметили, что у Кремля не хватит ресурсов для осуществления своих планов, потому что нефтяное эмбарго лишит РФ денег для ведения войны.

Между тем оккупанты начали эвакуацию из Луганска и боятся выходить из тыла. По информации ISW, наемники Пригожина терпят колоссальные потери на фронте.

Журналисты установили имена 12 225 российских военных, среди которых 800 мобилизованных, убитых на войне в Украине.

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