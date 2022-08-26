Будет увеличено количество заведений, которые переоборудуют под места компактного проживания внутренних переселенцев.

В учебных заведениях, которые будут работать онлайн, разместят переселенцев.

Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время сегодняшнего рабочего совещания, посвященного проблемам внутренне перемещенных лиц.

По ее словам, каждая семья, которая эвакуируется из опасных регионов и с ВОТ, будет обеспечена надлежащими условиями для проживания и перезимует в тепле.

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"Это первоочередная задача власти", - подчеркнула Верещук.

Она добавила, что сейчас в Украине значительное количество образовательных учреждений готовится к учебному году, но вместе с тем планирует работать в режиме онлайн.

"Их помещения – утепленные и оборудованные – могут стать хорошим убежищем для ВПЛ. Было решено увеличить число заведений, которые переоборудуют под места компактного проживания внутренних переселенцев. Также решили приобщить международные и национальные организации к ресурсной поддержке развертывания дополнительного количества мест для размещения внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в учебных заведениях", - отметила министр.

Помощь во время войны:

3 марта 2022 года стало известно о том, что ЮНИСЕФ запускает программу денежной помощи пострадавшим из-за войны семьям.

По состоянию на 10 августа помощь получили более 112000 семей, воспитывающих 331000 детей, в том числе 33000 детей с инвалидностью.

Общее количество семей, которым будет оказана помощь в рамках программы денежной помощи, составляет около 265 тысяч.

15 августа международная организация ЮНИСЕФ официально заявила о прекращении приема заявок на получение помощи ВПЛ.

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