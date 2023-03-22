Не исключено, что атаки будут осуществляться на нескольких направлениях.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ближайшие недели будут "критическими" в войне.

Как передает CNN его слова, Штаты считают, что президент России Владимир Путин "попытается начать еще одно наступление" и, возможно, по многим направлениям.

На вопрос корреспондента CNN, не слишком ли много времени Киев тратит на борьбу за Бахмут, Кирби ответил, что украинцы все еще "храбро сражаются" в городе на востоке страны.

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"На дворе 21 марта, а Бахмут до сих пор не захвачен россиянами", — сказал Кирби.

При этом представитель американского Совета безопасности подчеркнул, что США будут продолжать обеспечивать Украину "всем, что необходимо".

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому (возможному наступлению РФ, — УНИАН.) готова", — сказал он.

Кирби сказал, что США хотят, чтобы украинцы могли защитить себя от любого российского наступления, а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, а также в любых масштабах".

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