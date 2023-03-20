Эксперты отметили, что россияне не достигли ни одной из поставленных целей.

"Большое наступление" российской армии в Украине, вероятно, доходит до своей кульминации. Россия так и не получила существенных побед.

По мнению аналитиков Института изучения войны, оккупанты не достигают своих целей, среди которых тактический захват города-крепости Бахмут, который до сих удерживают украинские военные.

При этом у россиян проблемы с наступлением в районе Авдеевки-Донецкая и Угледара. Так, недавнее наступление на Авдеевку привело к большим потерям в рядах российских захватчиков, эквивалентным одной роте. Кроме того, им пришлось усилить подразделения под Угледаром, что привело к ухудшению состояние наступления в Донецкой области.

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"155-я бригада морской пехоты понесла катастрофические потери в живой силе и технике во время постоянных неудачных атак на Угледар в ноябре 2022 года и феврале 2023 года, и российское военное руководство, вероятно, в значительной степени возлагается на резервные части 98-й воздушно-десантной дивизии, чтобы компенсировать эти потери", - говорится в сообщении.

Также к Угледара перебрасывают некоторые части 8-й воздушно-десантной дивизии, которая находится в районе Кременной в Луганской области, что "свидетельствуйте об уровне отчаяния со стороны российского командования". Учитывая все обстоятельства, аналитики считают, что сейчас Украина может перехватить инициативу на поле боя и пойти в контрнаступление.

"Наступление" российской армии на Донбассе - последние новости

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 16 марта сообщили, что российские войска продолжают штурмовать Бахмут и готовятся к возобновлению наступления на Угледар.

При этом отмечается, что ранее противник сосредотачивал свои силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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