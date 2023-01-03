По мнению Жорина, россияне пока не выбрали, на каком направлении наступать.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин считает, что Россия осуществит второе крупное наступление на Украину. По его словам, оккупанты будут атаковать по трем направлениям.

В интервью RADIO NV Жорин сказал, что на это наступление Москва решится, учитывая количество тех подразделений, которые они собрали из мобилизованных. Это не сверхпрофессиональные формирования, но их будет много.

"Пока мы смеялись над видосиками, где они пьяные валяются, дерутся, что-то с ними происходит, происходила подготовка этих мобилизованных, формирование из них новых подразделений, вооружения", — заявил он.

По словам экс-командира "Азова", России удалось мобилизовать гораздо больше, чем 300 тысяч военных. Их вооружат и посадят на технику для нового наступления.

Жорин говорит, что российские оккупанты будут выбирать одно из направлений, по которому наступать — или Харьковская область, или Киевская, или даже западные регионы.

Заявления о новом наступлении России

Ранее в интервью The Economist Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "даже не сомневается, что россияне пойдут в новое наступление".

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Кремль все еще хочет оккупировать всю Украину уже в январе-феврале.

Советник ОП Алексей Арестович, в свою очередь, уверен, что Путин не примет решение о новом масштабном наступлении на Украину.

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