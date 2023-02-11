Однако враг прямо сейчас "пытается найти слабые места" в обороне украинских защитников.

У Российской Федерации нет ресурсов для развертывания нового массированного наступления на годовщину полномасштабной войны. Однако враг планирует определенные действия в ближайшие недели и уже прощупывает оборону украинских защитников.

Такой информацией поделился представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментариях изданию Kyiv Post. Он заявил: "В то время как распространяется информация о широкомасштабном российском наступлении, запланированном на 24 февраля, военная разведка Украины сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое все еще продолжается".

Однако Черняк подтвердил планы РФ совершить определенные действия в ближайшие недели. По словам представителя ГУР, рашисты уже сейчас "пытаются найти слабые места в нашей обороне".

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Затем разведчик добавил: "Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы некоторого тактического успеха на востоке Украины".

Черняк также указал на нехватку высокоточных ракет у России. Агрессор использовал 80% своих запасов и сейчас пытается возобновить производство, но пока безуспешно. При этом не следует думать, что РФ прекратит массированные удары по Украине. Террор продолжится за счет оставшихся у рашистов резервов.

А вот в наступление со стороны Беларуси в ближайшее время Черняк не верит. Он назвал такой сценарий маловероятным.

Новое массированное наступление оккупантов: последняя информация

В британской разведке предположили, что рашисты пойдут в наступление, несмотря на ухудшение погодный условий. Ранней весной передвижение по бездорожью будет очень сложным.

По мнению председателя НАТО адмирала Роба Бауэра, оккупанты предпримут попытку массированной атаки весной, ведь стратегические цели России в Украине не изменились.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби тоже предупредил о планах РФ начать наступление в период с марта по май. Зимой оккупанты действуют на истощение ВСУ и используют паузу для собственного восстановления и перевооружения.

По данным издания Foreign Policy, Россия подготовила для нового массированного наступления тысячи единиц техники. Речь о 1800 танках, 3950 бронемашинах, 2700 артсистемах, 810 РСЗО, 400 истребителях и 300 вертолетах.

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