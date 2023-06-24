Теперь надо смотреть, как будут разворачиваться дальше события в России.

У основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина есть сообщники в Кремле. Он не самостоятельно принимал решение о попытке переворота в России.

"У Пригожина обязательно есть сообщники, которые находятся в Кремле. Он не самостоятельно принимает решения, он не самостоятельно движется в процессах. Другое дело - они сейчас посмотрят, как будут разворачиваться события, и тогда они будут максимально задействованы", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он также обратил внимание, что российские военные не оказывали сопротивление вагнеровцам.

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"Я должен сказать, что военные не оказывают сопротивления боевикам "Вагнера", более того, местные жители предоставляют им воду и еду, бесплатно их заправляют. То есть процессы в России набирают обороты", - добавил Данилов.

По словам секретаря СНБО, за Пригожиным стоят мощные люди с высокими званиями и высокими должностями.

"Сейчас не хотелось бы в эфире рассказывать кто это - Суровикин, или кто-то другой. Поверьте, Пригожин самостоятельно не может принимать таких решений, он не самостоятельная фигура. То, что за ним стоят мощные люди с высокими званиями и высокими должностями - это уже ни для кого не секрет", - добавил он.

Попытка восстания в России - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня по приказу Пригожина войска ЧВК "Вагнера" пошли на Москву и даже взяли под контроль Ростов и Воронеж. Президент России Владимир Путин назвал такие действия предательством.

Уже вечером Пригожин сказал, что, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, он разворачивает свои колонны и идет в полевые лагеря. Отмечается, что Пригожин провел переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

По данным СМИ, Кремль пошел на некоторые уступки ЧВК. Российские власти пообещали Пригожину и его наемникам определенные "гарантии безопасности", а также "решить вопрос" министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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