По его мнению, политическую систему РФ ожидают изменения и трансформация.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вооруженный мятеж главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России. По его мнению, это начало конца для России.

"Это только начало и приведет к существенным изменениям и трансформации политической системы России, независимо от исхода именно этого раунда. Второе, это объективный исторический процесс. Мы сегодня понимаем и тот же субъект Пригожин публично сказал о мотивах войны - что они они совершенно не соответствуют той пропагандистской, информационной шумихи, которую Россия долго вела", - отметил Подоляк в комментарии Freeдом.

В частности, речь идет о том, что РФ напала на Украину только ради уничтожения нашей страны.

"Так как Украина эффективно сопротивляется, то в самой России конфликты внутри элиты уже вышли в публичную плоскость и это будет только разрастаться. Третья составляющая. Только что Путин заявил о том, что Пригожин является предателем страны и нужно его немедленно уничтожить. Грубо говоря, мы с вами имеем традиционный внутренний элитный конфликт, который перерастет в гражданскую войну", - считает Подоляк.

По его словам, это точно произойдет - вопрос лишь во времени. В то же время советник главы ОП напомнил, что и Пригожин, и Путин являются военными преступниками, а Россия продолжает свою геноцидную войну против Украины. Так, ночью были запущены десятки ракет по нашей территории. Подоляк подчеркнул, что в таком политическом виде Российская Федерация должна перестать существовать.

"Мы будем приветствовать любые гражданские неповиновения, которые будут нарастать в Российской Федерации. Единственное, что надо помнить, Россия в таком виде точно не будет существовать. Для этого нужна качественная дальнейшая наступательная операция Вооруженных сил Украины", - сказал он.

По его мнению, после войны в Украине в РФ должны будут создать переходное правительство, с которым уже будут подписываться итоговые договора. Москва должна будет отказаться от части наступательного оружия, согласиться на проведение международной конференции по контролю над ядерным оружием, отдать военных преступников и выплатить репарации.

Гражданская война в России - что известно

В ночь на 24 июня боевики ЧВК "Вагнер" выдвинулись по приказу Пригожина на Россию для противостояния военному руководству РФ.

Наемники ЧВК "Вагнер" в захваченном Ростове заблокировали всех представителей силовых структур города.

Однако уже вечером, находясь практически возле Москвы Пригожин пообещал в ходе переговоров с беларусским диктатором Александром Лукашенко остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону российской столицы.

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