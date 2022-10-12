На Черкасщине – предварительно без пострадавших.

Силы противовоздушной обороны сбили вражеские цели на Ривненщине, Черкасщине и Житомирщине.

Как сообщил председатель Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль, во время последней воздушной тревоги на севере области сбита вражеская цель.

Также вечером на Житомирщине ПВО, предварительно, сработала по нераспознанному летательному аппарату. По словам председателя Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко, подробная информация будет обнародована после изучения территории специалистами.

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В Черкасской области во время тревоги также успешно сработала ПВО. Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что информацию по сбитым вражеским целям пока уточняют. Работают взрывотехники и саперы.

"Предварительно без пострадавших", – отметил Табурец.

Массированные ракетные атаки по Украине – что стоит знать

Утром 10 октября Россия устроила мощную ракетную атаку по городам Украины. В результате обстрела погибли 19 человек, еще 105 человек получили ранения.

Сообщалось, что враг выпустил по Украине 84 ракеты (в частности, Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", С-300, "Торнадо-С"), 24 беспилотника. Украинский Forbes оценил стоимось ракет в 400-700 миллионов долларов.

Россия попадала по объектам критической инфраструктуры. По состоянию на утро 11 октября обесточенными оставались около 300 населенных пунктов в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

11 октября враг продолжил массированную атаку по территории Украины высокоточными ракетами. Из района Каспийского моря начала работать стратегическая авиация оккупантов, россияне выпускали крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Также продолжились атаки с помощью дронов-камикадзе.

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