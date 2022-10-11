К боевой работе по крылатым ракетам задействованы авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины.

Утром 11 октября Россия продолжила запуски высокоточных ракет по территории Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"Около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555. Около 9.00 четыре ракеты уничтожены силами и средствами воздушного командования "Юг", - говорится в сообщении.

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К боевой работе по крылатым ракетам задействованы авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины. Зафиксированы повторные пуски. Боевая работа по ракетам продолжается.

Украинцев призывают оставаться в укрытии, ведь ракетная угроза сохраняется.

Массированный ракетный удар РФ

Утром 11 октября в Хмельницкой и Одесской областях раздаются взрывы, работает украинская система противовоздушной обороны.

Под удар попала Киевская область. Силами ПВО удалось уничтожить две ракеты.

Вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Сейчас известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

В ответ на эскалацию конфликта американский президент Джо Байден подчеркнул, что ракетный террор Путина не пошатнет поддержку США Украины. В вечернем разговоре с Зеленским главной темой была передача современных систем ПВО.

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