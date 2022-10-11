Российские войска нанесли удар по Украине как ракетами, так и иранскими дронами-камикадзе.

Сегодня в небе над различными областями Украины уничтожено минимум 18 российских ракет.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

Игнат рассказал, что враг сегодня продолжил атаковать Украину.

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"Сегодня фактически с ночи и до 5.30 утра атаковал дронами-камикадзе - 8 этих "Shahed-136" уничтожены на юге страны. Это в Одесской и Николаевской областях", - сказал Игнат и добавил, что была проведена довольно успешная боевая работа силами Воздушного командования "Юг".

Он отметил, что, начиная с 7.00 утра, снова вся страна находилась в состоянии воздушной тревоги. В частности, оккупанты задействуют стратегическую авиацию из района Каспийского моря и других регионов. Российские оккупанты выпускают крылатые ракеты Х-101 и Х-555, дальность применения которых может достигать 5,5 тыс км.

"Сегодня утром 4 ракеты уничтожены тоже на юге, и по состоянию где – то час назад, информация свежайшая о том, что уничтожено еще 14 крылатых ракет - это предварительные данные, еще 14 ракет к тем четырем, то есть фактически на данный момент 18 крылатых ракет уничтожены противовоздушной обороной за сегодня", - сказал Игнат.

Он отметил, что до уничтожения вражеских ракет были привлечены все силы и средства – это авиация, зенитно-ракетные войска и мобильные группы с переносными зенитно-ракетными комплексами по всей территории Украины.

Массовые ракетные удары РФ по Украине

Сегодня с самого рака по всей территории Украины более 5 часов длилась воздушная тревога. О взрывах сообщали в Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Ривненской, Кировоградской, Львовской областях.

Большую часть российских целей сбили украинские ПВО:

Утром 11 октября в Хмельницкой и Одесской областях раздаются взрывы, работает украинская система ПВО.

В Николаевской области сбили две ракеты, в Ровенской - перехватили одну.

Под удар попала и Киевская область. Силами ПВО удалось уничтожить две ракеты.

После 12: 00 11 октября появились сообщения о взрывах во Львове. Русские войска нанесли удар по Львовской области. Три взрыва на двух объектах энергетики во Львовской области. Информации о пострадавших пока не поступало. Граждан предупредили о перебоях со светом. Мэр Львова Андрей Садовый в свою очередь добавил, что один из прилетов зафиксирован в областном центре. Сейчас 30% Львова временно без электроэнергии.

Также Оккупанты атаковали теплоэлектростанцию (ТЭС) в Винницкой области, запустили два дрона-камикадзе. Травмированных нет.

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