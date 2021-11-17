Ранее в Кабмине заверили, что Украина будет возвращать оккупированный полуостров политико-дипломатическим способом.

В России заговорили о возможности "нападения Украины" на оккупированный Крым и пригрозили "нейтрализовать ВСУ за 50-600 минут".

Об этом в среду пишет российский Телеграм-канал "ГлавМедиа" со ссылкой на источник в военных структурах РФ.

Как утверждается в сообщении, в случае "нападения" Черноморский флот намерен нейтрализовать все военные корабли и береговую инфраструктуру Украины в срок от 50 минут до 10 часов. По словам источника, это "военные нормативы современных армий".

В РФ заявляют, что имеют все необходимые военные средства на оккупированном полуострове. Также сообщается, что оккупанты могут развернуть в Крыму "пузырь запрета доступа".

Читайте такжеМорские пехотинцы провели учения недалеко от Крыма с авиацией и боевой стрельбой: зрелищные кадрыОтметим, внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович недавно заявлял, что Украина имеет девять сценариев обороны на случай российской агрессии.

Ранее бывший вице-премьер по реинтеграции, ныне - министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина не сможет вернуть силой оккупированный Россией Крым. "Современная стратегия – политико-дипломатический путь", - пояснял Резников.

Оккупация Крыма Россией: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

Автор: Виолетта Орлова