Сегодня полуостров в очередной раз посетил Путин. Лукашенко пожаловался, что тот не взял его с собой.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет посетить оккупированный Россией Крым.

Об этом он сказал в ходе выступления на заседании "Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и РФ" в четверг.

Обращаясь к членам "совета", Лукашенко решил им "пожаловаться", в очередной раз вспомнив об Украине.

"Украина закрыла для Беларуси небо и, как вы знаете, мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало, по дороге провезет в Крым... Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", - сказал он, обращаясь по видеосвязи к Путину.

"Если не в Крыму уже, может, в Питер съездим, на родину [Путина] посмотрим, что там делается", - добавил Лукашенко.

Во время монолога Лукашенко Путин лишь довольно кивал головой и пытался сдержать улыбку.

Как сообщал, сегодня в сети высмеяли кортеж Путина, который продезинфицировали со специальных баллонов во время визита оккупированного Крыма. Сегодня он принимает участие в мероприятиях в оккупированном Севастополе по случаю российского праздника Дня народного единства. Ранее в четверг Путин заявил, что оккупированный Крым и Севастополь "навсегда будут с Россией".

Оккупация Россией Крыма

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Автор: Виолетта Орлова