Жилой дом, на который пришелся удар, частично разрушен.

В результате обстрела Новобаварского района Харькова погиб один человек, двоє - пострадали.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Обстрел жилого дома в Новобаварском районе. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен", - рассказал он.

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По словам Терехова, водоснабжение в Харькове ночью было восстановлено, а метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях прозвучали взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях удалось полностью восстановить электроснабжение.

Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о гибели работника предприятия. На другом объекте в Чугуевском районе мужчина получил взрывную травму.

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