Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что был удар по инфраструктурному объекту Харькова.

Вечером в воскресенье, 11 сентября, по всей Украине объявлена воздушная тревога. После сообщений о взрывах в нескольких областях нет света или наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Как сообщил Деркачевский городской совет (Харьковшина), оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры.

"Уважаемые граждане! На данный момент территория общины полностью обесточена в связи с тем, что оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры! Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Харьковоблэнерго уже работает над решением этого вопроса!", – говорится в сообщении.

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Аналогичное сообщение поступило из Первомайской общины на Харьковщине.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что был удар по инфраструктурному объекту Харькова.

"В следствии удара – во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды – не работают насосы. Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности - в Харьковской области", – написал он.

Он также призвал всех соблюдать спокойствие и подтвердил, что специалисты и коммунальщики уже работают над устранением повреждений.

Между тем на Сумщине, как сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий, по всей области упало напряжение в электросети.

"Рекомендую по возможности выключить электроприборы и другую бытовую технику во избежание ее повреждения! Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте. Также возможны атаки российско-фашистских войск по объектам энергообеспечения в Украине", – отметил он.

Кроме этого, поступали сообщения в соцсетях об обесточивание населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Запорожской областях. Появляются также сообщения о проблемах с водоснабжением.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, не сообщая о причинах проблемы, сообщил: "Свет и водоснабжение по области скоро будут восстановлены. Энергетики уже работают".

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в области ситуация полностью контролируемая. Все службы работают в соответствии с определенными задачами.

Глава Никопольской РВА (Днепропетровская область) Евгений Евтушенко опубликовал сообщение с призывом зарядить мобильные телефоны и повербанки.

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