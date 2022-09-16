Лубинец считает, что их могли пытать.

В массовом захоронении людей под освобожденным Изюмом нашли тела украинских военнослужащих, которых могли пытать во время оккупации.

Об этом Радио Свобода рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он посетил место захоронения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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"Есть факты - например, связанные руки - что их пытали и убивали в упор", - отметил он.

Также он рассказал о захоронении целых семей, в том числе с детьми.

"Масштабы просто поражают. Все они были убиты во время оккупации и во время того, как российская армия наступала на нашу территорию", - сказал Лубинец.

Ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что вблизи Изюма нашли ориентировочно 445 захоронений гражданских людей. Правоохранители нашли два тела с отрезанными ушами и застреленными из огнестрельного оружия. Их пока не смогли идентифицировать.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что практически вся Харьковская область уже деоккупирована.

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