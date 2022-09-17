Наступление украинских воинов создало условия для развития "очень интересных событий", отметил обозреватель.

На Донбассе начинает рушиться система управления российских оккупационных войск из-за успехов контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Дело в том, что на Донбасском плацдарме сформировался пул, так сказать, пауков в банке. На одной локации сейчас сконцентрированы силы и средства двух с половиной (образно) военных округов, подчиняющихся двум с половиной командующим и кичка мобиков. И эта токсичная смесь густо приправлена "вагнерами", которые сейчас формируются за счет зэков, что добавляет ещё большей токсичности всей этой смеси", – отметил эксперт. Видео дня

По словам Коваленко, таким образом, контрнаступление ВСУ на Харьковском плацдарме создало условия для развития "очень интересных событий в ближайшей перспективе на других локациях":

"А, как известно, важной составляющей интересных событий является обрушение системы управления и обеспечения передовых подразделений врага. Делаем выводы".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Харьковская область почти вся освобождена.

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