В основному йдеться про вбитих мирних людей, хоча не виключено, що там можуть бути й військові.

Вблизи Изюма обнаружено ориентировочно 445 гражданских захоронений людей, убитых во время российской оккупации Харьковской области.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

Он отметил, что на данный момент речь идет о месте массового захоронения, где во время оккупации с марта по сентябрь на территории города похоронено 445 человек. По его словам, сейчас найдены тела двух человек с отрезанными ушами и застреленными из огнестрельного оружия. Их на сегодня еще не идентифицированы.

Видео дня

"Говорить о более четкой цифре жертв можно будет говорить где-то через неделю - когда мы полностью проверим все лесопосадки, опросим граждан, разминируем и проверим поля", - сказал Клименко.

Он отметил, что в основном речь идет о мирных людях.

"Хотя есть информация, что там, возможно, есть и военные. Но еще ни одно тело мы не подняли с земли - это то, что касается изюма", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня почти вся Харьковская область деоккупирована.

По его словам, за пять месяцев оккупации россияне оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома.

15 сентября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.

Вас также могут заинтересовать новости: