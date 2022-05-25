По мнению Организации Объединенных Наций, сейчас ядерный конфликт вышел "в пределы возможного".

В Организации Объединенных Наций не исключают, что Россия способна применить ядерное оружие в Украине. Его использование считают "в пределах возможного".

Такое заявление сделал руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам во время недавнего выступления.

"Перспектива ядерного конфликта, которая была когда-то немыслимой, теперь снова в пределах возможного", — сообщил руководитель.

Раджасингхам также отметил другие проблемы Украины из-за войны. Сюда относятся разрушенные дома, больницы и учебные заведения, отсутствие воды, еды, медикаментов и доступа к электричеству, 12 миллионов переселенцев.

Отдельно Раджасингхам выделил подорожание топлива и продуктов питания во всем мира. Это тоже результат войны, ведь были нарушены логистические цепочки. Россия по-прежнему блокирует порты и не позволяет вывезти украинское зерно.

"Все это больше всего бьет по беднейшим (державам, — УНИАН.), усиливая страдания и закладывая росток дальнейшей политической нестабильности и беспорядков во всем мире, с прямыми влиянием на защиту гражданского населения", — подытожил Раджасингхам.

Угроза ядерного удара: что известно

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем Россия может использовать ядерное оружие против Украины. А заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрожал странам Запада ядерной войной.

По словам Владимира Зеленского, угроза ядерного удара существует. Аналогичной позиции придерживаются президент и генеральный директор Национального американского фонда поддержки демократии Дэймон Уилсон и экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Последний считает, что Путин готов к этому шагу, но боится за себя и собственное окружение.

Сейчас, согласно данным украинской и иностранных разведок, РФ не готовит свои ракеты с ядерными боеголовками. США и Британия уже сообщили России о соответствующем ответе в случае применения ядерного оружия. Однако в РФ и дальше звучат угрозы начать ядерную войну.

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