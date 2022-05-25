На ЗАЭС в специальном сухом хранилище хранится только отработанное ядерное топливо.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" опровергла заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси о наличии ядерного оружия на Запорожской АЭС.

Об этом компания написала в Telegram-канале.

"На Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся. А хранятся – тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история, и она имеет название – ядерное топливо. Которое, конечно же, есть на всех АЭС мира", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что на ЗАЭС в специальном сухом хранилище хранится отработанное ядерное топливо, которое тоже никоим образом не касается "озвученной ерунды".

Ситуация на Запорожской АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также оккупирован город-спутник АЭС Энергодар.

Российские военные запретили руководителям электростанции выезжать из города, даже по служебным делам.

Сообщалось, что представители российского "Росатома" требовали ежедневных отчетов от руководства Запорожской АЭС о "конфиденциальных вопросах" относительно функционирования атомной электростанции.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ.

В Европейском Союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Во время дискуссии по ядерной безопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Гросси высказал обеспокоенность тем, что на ЗАЭС находятся ядерные материалы, отметив, что это также является основанием для скорейшего визита МАГАТЭ на ЗАЭС.

16 мая появилась информация о том, что оккупанты маскируют следы своих обстрелов на Запорожской АЭС.

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