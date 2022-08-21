Оккупанты продолжают принуждать горожан к труду.

В Мариуполе российские оккупанты снова сокращают перечень лиц для выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Гуманитарки не будет, но вы держитесь. С завтрашнего дня в Мариуполе вновь сокращают перечень лиц для выдачи гуманитарки. Теперь - исключительно для пенсионеров 65+ ; людей с инвалидностью 1-2 групп и детям до 3 лет. Все остальные - как-то сами", - говорится в сообщении.

Также он отмечает, что оккупанты продолжают принуждать горожан к труду.

"Однако, и здесь не все в порядке. Дело в том, что российские подрядчики получают деньги из бюджета безналом. Да еще и в начале выполнения работ, а не авансом. А выплачивать мариупольцам надо наличными и не раз в месяц, а ежедневно. То есть - денег нет. Поэтому подрядчики бросают и возвращаются в Россию. Их меняют, но ситуация повторяется", - рассказал Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе совершили покушение на гауляйтера Иващенко. Оккупационная "власть" назначила его "мэром" города. Однако, по словам Андрющенко, покушение на назначенного оккупантами "мэра" оказалось неудачным.

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