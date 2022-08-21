Людей, которые жили в этих домах, "кормят" обещаниями выдать новое жилье.

В Мариуполе российские оккупанты начали сносить дома, которые они почти полностью уничтожили во время захвата города. Они обещают людям, жившим в этих многоэтажках, соорудить новое жилье. А тем временем в уцелевшие квартиры заселяют строителей из РФ.

Такой информацией поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале.

"Мариуполь. Снос домов по ул. Солнечная и бул. Шевченко продолжается. Людям, проживавшим в этих домах, оккупанты предлагают обещания вместо жилья. В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов — глав ОСМД. Типичное поведение оккупантов — украинцам лживую надежду, своим — имущество украинцев", — написал Андрющенко.

К сообщению он прикрепил два видео, на которых демонстрируется снос жилых сооружений. Эти многоэтажки почернели от многочисленных выстрелов. От них остались только корпус и внутренние стены. Все остальное рашисты уничтожили.

Напомним, 19 августа УНИАН сообщал, что рашисты начали вырезать металлургический комбинат им. Ильича на металлолом. Хотя ранее оккупанты обещали восстановить предприятие.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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