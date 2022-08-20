Оккупационные "власти" назначили его "мэром" города.

В оккупированном Мариуполе неизвестные совершили покушение на гауляйтера Константина Иващенко.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко", - рассказал он.

По словам Андрющенко, покушение на назначенного оккупантами "мэра" оказалось неудачным.

"Но, это только начало. Ну что, мразота! До сих пор смешно от "возмездия уже здесь"? Продолжение следует", - подчеркнул Андрющенко.

В то же время российские телеграм-каналы сообщают, что взрывное устройство якобы было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк. Оно сработало в момент подъезда гауляйтера. Он не пострадал.

"На месте подрыва работают сапёры. Предположительно сработавшее СВУ было не одно", - сообщил один из российских "военкоров".

Как сообщал УНИАН, ранее в "замглаву администрации" Новой Каховки Виталия Гуру выстрелили из пистолета "Макарова" возле его частного дома. Его госпитализировали, однако он скончался от полученных ранений.

Напомним, что ранее украинские партизаны сожгли склад с награбленным захватчиками имуществом горожан в оккупированном россиянами Мариуполе.

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