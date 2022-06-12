Сообщается, что полгорода осталось без света.

В оккупированном Бердянске Запорожской области утром прогремели три взрыва.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь", публикуя фото и видео.

Отмечается, что "полгорода" осталось без света.

"В Бердянске утро началось с взрывов. Три взрыва, и полгорода без света. По предварительным данным взорвалась подстанция возле Амстора", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как партизаны оккупированного Энергодара Запорожской области ликвидировали двоих российских военных из патруля.

Также сообщалось, что российские войска пытаются возобновить наступление и удержать рубежи, чтобы, вероятно, полностью захватить Запорожскую область. А в случае полного захвата Херсонской области оккупанты попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.

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