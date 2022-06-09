Армия РФ сосредоточилась на удержании рубежей.

Российские войска пытаются возобновить наступление, чтобы, вероятно, полностью захватить Запорожскую область.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"Враг сосредоточился на удержании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на данных направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", – отметил он.

Также Громов добавил, что в случае полного захвата Херсонской области оккупанты попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что Россия усиливает свои группировки сразу на двух направлениях - Запорожской и Харьковском:

"На Запорожском направлении враг наращивает системы огня. В частности, в районе Васильевки, что в 35 км к югу от Запорожья, развернуто до 30 вражеских танков Т-62 в качестве долговременных огневых точек".

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