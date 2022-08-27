17 семьям вручили сертификаты на холодильники, микроволновые печи и стиральные машины.

В Одессе жителям ЖК "Тирас", в который в апреле попала вражеская ракета, вручили сертификаты на получение бытовой техники.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что 17 семьям, проживающим в ЖК "Тирас", который пострадал в результате вражеского ракетного удара, вручили сертификаты на получение холодильников, микроволновых печей и стиральных машин.

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Передача сертификатов состоялась в рамках гуманитарной акции, которую проводит компания Samsung вместе с Национальным комитетом Красного Креста по заявкам жителей.

Сейчас в ЖК продолжаются строительные работы.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в результате ракетного обстрела Одессы были повреждены два жилых дома, один из них – 16-этажный комплекс "Тирас". В результате обстрела погибли 8 человек, среди которых трехмесячный ребенок, 18 - получили ранения. 30 квартир были уничтожены полностью, еще 62 разрушены.

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