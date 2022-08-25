В Одессе дерусифицируют примерно 200 улиц.

В Одессе на фасаде здания Одесского железнодорожного вокзала закрыли плакатом орден Ленина и название города на русском языке.

Об этом сообщает Суспильне.

Орден Ленина и название города на русском закрыли баннером, на котором изображены гербы Украины и Одессы. Сейчас демонтировать эти элементы не собираются, поэтому решили их так скрыть.

Кроме этого, в Одессе вскоре дерусифицируют примерно 200 улиц.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на заместителя городского головы Павла Вугельмана.

Отмечается, что состоялось заседание историко-топонимической комиссии, о результатах которой рассказал Вугельман, который является ее председателем.

По его словам, список переименований уже увеличился более чем до 200. Новые названия, новые топонимы отрабатывает специальная рабочая группа, которая проводит консультации с населением, историками и краеведами.

"Мы подошли комплексно к вопросу переименования улиц. Есть определенная концепция, согласно которой мы будем предлагать те или иные названия. Например, один микрорайон будет с названиями улиц в честь известных композиторов, другой микрорайон – с названиями наших городов-побратимов", - сказал Вугельман.

Он отметил, что все переименования будут проходить через общественные слушания и рассматриваться на сессии горсовета.

"Это люди (их имена присвоят улицам – УНИАН), которые действительно внесли огромный вклад в историю города, которые заслуживают на такое большое уважение", - подчеркнул Вугельман.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на Маяке по случаю Дня Государственного Флага Украины развернули огромный флаг Украины.

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