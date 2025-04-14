У людей ожоги и взрывные травмы, сгорели десятки автомобилей.

Российская оккупационная армия в течение ночи на 14 апреля дважды атаковали Одессу ударными беспилотниками, пострадали 8 гражданских, разрушены жилые дома, повреждено медицинское учреждение и тому подобное.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, первая атака была 13 апреля с 21:50 до 22:50. Под ударами были объекты гражданской инфраструктуры города. В результате ударов пострадали мирные жители, которые госпитализированы с минно-взрывными травмами и ожогами.

Повреждены жилые дома, помещения частных предприятий, медучреждения, магазины, СТО и по меньшей мере 37 транспортных средств - легковые и грузовые автомобили.

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"Также ночью 14 апреля враг повторно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одессы. Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители документируют последствия вражеских атак. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате ночной атаки пострадали восемь человек. По состоянию на утро, в медучреждениях остается четверо раненых, остальные - продолжают лечение амбулаторно.

В региональном главке ГСЧС рассказали, что в результате попаданий загорелись пожары по нескольким адресам, которые пожарные ликвидировали. От ГСЧС привлекалось 14 единиц техники и 67 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины единица техники и 3 человека.

Россия массированно атаковала Одессу "шахедами" - подробности

Как писал УНИАН, ночью Одесса оказалась под ударом дронов-камикадзе типа "Shahed", которые по городу запустила российская оккупационная армия. Очевидцы сообщали о разрушении жилья, медицинских учреждений, другой гражданской инфраструктуры, магистральной дороги, СТО и автомобилей. Ночью говорилось, что пятерым пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Очевидцы рассказывали, что машины начинали гореть во время передвижения по дороге.

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