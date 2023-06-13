Там заявили, что якобы "все назначенные объекты поражены и цель удара достигнута".

В Минобороны Российской Федерации цинично прокомментировали ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге, в результате которого погибли 11 гражданских лиц.

"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства", - сказано в сводке МО.

Там заявили, что якобы "все назначенные объекты поражены и цель удара достигнута".

Ракетный удар по дому в Кривом Роге - детали

В результате российского удара по Кривому Рогу в ночь на 13 июня ранения получили 28 мирных жителей, 11 человек погибли.

Во время ночной атаки по Украине враг, предварительно, применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также противник нанес удар четырьмя "Шахедами", один был уничтожен нашими защитниками.

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