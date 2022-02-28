Уже поступило несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового воинского подразделения - "Интернациональный легион" для противодействия российским оккупантам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима", - написала Маляр.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что Французский иностранный легион, который состоит из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, которые хотят защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку.