В Минобороны Украины намекнули россиянам на военные планы ВСУ зимой, говорится в Twitter ведомства.
В посте министерство вспомнило про Крым.
"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за минусовой температуры зимой, скорее всего, никогда не загорал в январе на южном берегу Крыма", - пишет пресс-служба МО.
Война в Украине: что будет зимой
В ноябре ВСУ освободили от врага правобережье Херсонской области включительно с Херсоном, двумя месяцами ранее - прорвали оборону врага в Харьковской области. Несмотря на успехи украинских военных, западные военные больше всего склоняются к тому, что зимой обоим сторонам будет тяжело вести бои. В связи с чем на Западе стало больше сторонников "мирных переговоров" Украины с Россией.
Вместе с тем западные СМИ отмечают, что боевой дух украинских защитников наоборот указывает на готовность продолжать контрнаступление.
Готовность помогать украинской армии не сбавлять темпы по наступлениям зимой высказали участники седьмого "Рамштайна", в том числе глава Пентагона. Ллойд Остин считает, что зима - на стороне украинской армии, оскольку она будет лучше оснащенной, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения снаряжением.
Поступление качественной брони для ВСУ подтвердил и министр обороны Алексей Резников: "Во время активной фазы войны мы стали де-факто независимыми в одном из важных элементов обеспечения наших воинов. Мы стараемся применять подобную стратегию везде, где это обосновано. Чтобы Украина максимально опиралась на свой потенциал и развивала его. В первую очередь – в процессе обеспечения вооружением и военной техникой".
По мнению аналитиков Института изучения войны, зимой условия для ведения боев "будут гораздо более благоприятные для Киева, чем для Москвы", поэтому западные союзники должны этим воспользоваться.