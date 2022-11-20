Западные военные все больше всего склоняются к тому, что зимой обоим сторонам будет якобы тяжело вести бои.

В Минобороны Украины намекнули россиянам на военные планы ВСУ зимой, говорится в Twitter ведомства.

В посте министерство вспомнило про Крым.

"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за минусовой температуры зимой, скорее всего, никогда не загорал в январе на южном берегу Крыма", - пишет пресс-служба МО.

Война в Украине: что будет зимой

В ноябре ВСУ освободили от врага правобережье Херсонской области включительно с Херсоном, двумя месяцами ранее - прорвали оборону врага в Харьковской области. Несмотря на успехи украинских военных, западные военные больше всего склоняются к тому, что зимой обоим сторонам будет тяжело вести бои. В связи с чем на Западе стало больше сторонников "мирных переговоров" Украины с Россией.

Вместе с тем западные СМИ отмечают, что боевой дух украинских защитников наоборот указывает на готовность продолжать контрнаступление.

Готовность помогать украинской армии не сбавлять темпы по наступлениям зимой высказали участники седьмого "Рамштайна", в том числе глава Пентагона. Ллойд Остин считает, что зима - на стороне украинской армии, оскольку она будет лучше оснащенной, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения снаряжением.

Поступление качественной брони для ВСУ подтвердил и министр обороны Алексей Резников: "Во время активной фазы войны мы стали де-факто независимыми в одном из важных элементов обеспечения наших воинов. Мы стараемся применять подобную стратегию везде, где это обосновано. Чтобы Украина максимально опиралась на свой потенциал и развивала его. В первую очередь – в процессе обеспечения вооружением и военной техникой".

По мнению аналитиков Института изучения войны, зимой условия для ведения боев "будут гораздо более благоприятные для Киева, чем для Москвы", поэтому западные союзники должны этим воспользоваться.

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