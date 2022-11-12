В одном аналитики сходятся во мнении, что независимо от того, будет ли пауза или нет, следующий этап снова будет крайне жестоким.

Нет никаких признаков того, что украинское военно-политическое командование остановит контрнаступление ВСУ после освобождения Херсона.

Как пишет The New York Times, среди рассматриваемых аналитиками направлений дальнейшего продвижения украинских сил, в том числе, Запорожская область и Донбасс.

"Логика войны заключается в том, чтобы не останавливаться и каким-то образом продолжать двигаться вперед. Думаю, будут контратаки и на других направлениях, чтобы противник не успел перебросить резервы и заблокировать удары", - сказал старший лейтенант, командир противотанкового подразделения, обороняющего боевой город Бахмут на востоке Донбасса, Андрей Михейченко.

В Киеве, пишут журналисты, уверены, что Россия использует любую паузу, чтобы закрепиться на оккупированных территориях. В настоящее время аналитики выступают с противоречивыми прогнозами о ходе боевых действий зимой. Например, накануне Институт изучения войны писал, что ВСУ наоборот смогут продвигаться по замершей почве быстрее, чем это было в осенний период дождей и болот. Другие эксперты считают, что зимой обе армии возьмут "оперативную паузу", чтобы возобновить бои уже весной.

В одном аналитики сходятся во мнении, что независимо от того, будет ли пауза или нет, следующий этап снова будет крайне жестоким.

"Война не прекратится предстоящей зимой. Но борьба будет вестись в другом темпе. И это дает политическим и военным лидерам возможность спланировать год вперед, который, вероятно, будет жестоким и кровавым", - цитирует NYT колонку для ABC недавно ушедшего в отставку генерал-майора австралийской армии Мика Райана.

Освобождение Херсона

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.

По данным командования, всего по состоянию на 11 ноября ВСУ освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины. На некоторых участках продолжаются поиски разбежавшихся российских военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на фоне участившихся попыток России начать переговоры заявил, что Украина не намерена "замораживать войну".

В России вывод войск из Херсона объяснили "маневрами" с целью сохранить боеспособность подразделений и закрепиться на лучших позициях. В течение нескольких месяцев ВСУ "кошмарили" оккупантов на правобережье, повреждая логистические пути ВС РФ.

В США освобождение Херсона назвали "выдающейся победой Украины". Как отметил советник Белого дома Джейк Салливан, эта победа имеет более широкое стратегическое значение, поскольку уменьшилась долгосрочная угроза для Одессы и побережья Черного моря.

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