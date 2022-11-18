По состоянию на 17 ноября Минобороны не только обеспечило текущие нужды ВСУ, но и сформировало и уже пару месяцев поддерживает для армии резерв в виде более 200 тыс. бронежилетов и более 100 тыс. шлемов.

В следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все нужды сил обороны в бронежилетах и шлемах.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он напомнил, что в марте-апреле ситуация с обеспечением шлемами и бронежилетами была непростой.

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"Согласно данным, которые мне докладывали, на весь киевский гарнизон прошлой зимой официально находился в резерве ... один шлем. Стартовать пришлось именно в такой реальности. По состоянию на 17 ноября Минобороны не только обеспечило текущие нужды Вооруженных сил Украины, но и сформировало уже пару месяцев поддерживает для армии резерв в виде более 200 тыс. бронежилетов и более 100 тыс. шлемов", - отметил министр.

По его словам, резерв будет постепенно расти в соответствии с запросами ВСУ.

"В следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах. Импорт при необходимости может стать точечным дополнением", - считает Резников.

Он также добавил, что украинские производители не только выполняли заказы для Минобороны, но и экспериментировали, создавали новые образцы, повышали качество. В частности, разработан бронежилет специально для украинских защитниц с учетом антропологических особенностей, со средствами для перераспределения нагрузки и тому подобное, которому нет аналогов.

"После завершения цикла испытаний он пойдет в войска", - уточнил глава МОУ.

Он заметил, что так же сейчас тестируется бронежилет 6 класса защиты с керамическими плитами и рядом новаций, которые снижают нагрузку на спину и позволяют одним движением быстро сбросить защиту.

"То есть во время активной фазы войны мы стали де-факто независимыми в одном из важных элементов обеспечения наших воинов. Мы стараемся применять подобную стратегию везде, где это обосновано. Чтобы Украина максимально опиралась на свой потенциал и развивала его. В первую очередь – в процессе обеспечения вооружением и военной техникой", - пояснил министр.

По словам Резникова, в частности, Минобороны инициировало и обеспечило принятие решения правительства, которое значительно упростило процесс испытания и принятия образцов на вооружение или снабжение.

Он добавил, что следующим шагом будет пересмотр всех существующих ОКР (опытно-конструкторских разработок), чтобы оставить финансирование только тех, которые действительно сориентированы на результат.

Также в МОУ планируют изменить подход к реализации ОКР, чтобы "они не превращались в бесконечный процесс, который может длиться десятилетия и поддерживаться только потому, что на него уже когда-то были потрачены средства, а закрыть – это взять на себя ответственность".

Также глава министерства рассказал, что Украина совершенствует и логистику, в том числе через внедрение программы НАТО Logfas.

"Мы подробно объясняем логику наших действий партнерам и строим систему проектов поддержки на средний и долгий сроки. Это привлекает экономический потенциал свободного мира в пользу Украины. Россия на этом поле проигрывает. Впереди очень непростой период. Враг прибегает к террору, чтобы вызвать гуманитарный кризис. Но баланс уже изменился. Россия обречена на поражение. Украина обязательно победит. Работаем над тем, чтобы мир воспринял украинское видение победы, и она наступила как можно быстрее", - подытожил Резников.

Обеспечение военных в условиях войны

Как сообщал УНИАН, в середине октября министр обороны Алексей Резников заявлял, что в Украине нет никаких проблем с выплатами, амуницией ни тем паче с зимней формой.

В министерстве отметили, что тема обеспечение войска зимней формой постепенно исчезает из повестки дня. Это свидетельство того, что львиная доля военнослужащих формой обеспечены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Министром иностранных дел Королевства Дания Еппе Кофодом. По итогам встречи глава МИД заявил, что Дания передаст для ВСУ зимнюю форму и одежду.

Кроме того, помочь с зимней формой украинским военным взялись США, Канада, Швеция и Финляндия.

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