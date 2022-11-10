Представители западных оборонных ведомств ставят под сомнение способность Украины полностью выбить российскую армию с захваченных территорий.

На Западе некоторые чиновники все больше считают, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь своих целей в войне. Там рассматривают зиму, когда темпы войны замедлятся, как момент для начала переговоров между двумя странами.

Как сообщает NBC News со ссылкой на информированные источники, представители западных оборонных ведомств ставят под сомнение способность Украины полностью выбить российских оккупантов с захваченных территорий. Они считают, что стабилизация линии фронта зимой может означать, что ни одна из сторон, скорее всего, не достигнет своей цели.

"Зимой все замедляется. Существует потенциал для переговоров, мы хотели бы, чтобы они происходили", – подчеркнул один из источников NBC News.

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Издание также вспомнило о необъявленном визите советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Украину, где американский чиновник встретился с президентом Зеленским и украинскими чиновниками.

Собеседники американского канала, знакомые с ходом этих встреч, и один украинский чиновник на условиях анонимности отметили, что Салливан поднял вопрос о том, как будет закончена войну, и может ли такой конец включать дипломатическое решение.

Кроме того, украинский источник добавил, что советник Байдена подчеркивал: если Киев открыто выразит приверженность к переговорам, его рычаги влияния будут усилены, а не ослаблены. В то же время Салливан не пытался давить на украинскую власть для немедленного начала переговоров с Россией или осуществления каких-то конкретных шагов.

При этом собеседники телеканала из США признают, что посадить Украину и РФ за стол переговоров будет непросто. Они считают, что и Украина, и Россия, вероятно, рассчитывают на замедление темпов боевых действий в зимний период. Это время стороны могут использовать для перегруппировки и переподготовки своих сил, чтобы быть готовыми к наступлению весной 2023 года.

Как отмечает NBC News, вероятным посредником в переговорах между Украиной и РФ может стать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он якобы дал предварительное согласие на участие в этом процессе. Кроме того, в качестве возможных посредников рассматривались Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Однако эти варианты не были столь же реальными, как в случае с Турцией.

Переговор Украины и РФ: что известно

9 ноября 2022 года пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу с Киевом "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что перемирие Россия хочет использовать для тренировки мобилизованных и накопления ресурсов для повторного нападения. По его словам, освобождение Херсона или иного важного города не является той точкой, после которой переговорный процесс с Россией может реально начаться.

В то же время спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал "очередной дымовой завесой" заявление Российской Федерации о готовности к переговорам с официальным Киевом.

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