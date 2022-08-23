По его словам, Кремль это делает для "внутреннего рынка".

Так называемый "суд" над защитниками "Азовстали" станет очередной каплей в чаше невозврата.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя планирование судилища над украинскими военнопленными в Мариуполе.

"Если судилище состоится, то вопрос переговоров к выходу на границы 1991 года будет закрыт. В дальнейшем будет только военный путь к возвращению наших территорий под контроль нашей страны", - подчеркнул Жданов.

По его словам, мотивация Кремля в организации этого "судилища" не поддается логике.

"Если вы хотите понимать логику РФ, посмотрите на то, что 95% Россия делает для внутреннего рынка и только 5% для внешнего. Это судилище, которое они пытаются устроить, это 95% для внутреннего рынка", – сказал эксперт.

По мнению Жданова, остальные 5% Россия оставляет для того, чтобы в очередной раз показать Украине и миру, что российская власть не подчинена никаким международным правилам и не боится наказания.

"Они думают, если мы не сдадимся, они будут делать все, что захотят. Но они не понимают, что мы дальше читаем эту фразу: если мы сдадимся, с нами будет еще хуже", - объяснил Жданов.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в украинской разведке предупредили, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести "судилище"в помещении Мариупольской камерной филармонии.

В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что во время показательного "судилища" над пленными защитниками "Азовстали" оккупанты могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

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