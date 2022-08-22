Украина не будет терпеть издевательства над своими героями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суд над украинскими воинами в Мариуполе окончательно сделает невозможными любые переговоры с Россией.

Об этом он сказал во время своего вечернего видеообращения.

Глава государства прокомментировал сообщения в средствах массовой информации о том, что захватчики готовят в оккупированном Мариуполе декорации для "совершенно гадкого и абсурдного судилища" над военнопленными украинскими защитниками.

"Что бы себе ни думали оккупанты, пусть что планируют, реакция нашего государства будет абсолютно понятной. Если это гнусное судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина не будет терпеть издевательства над героями и защитниками свободы украинского народа от захватчиков.

Как сообщал УНИАН, в начале августа оккупанты начали собирать тюремные клетки на сцене филармонии в Мариуполе.

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что захватчики хотят устроить показательное судилище над украинскими военнопленными на День Независимости Украины.

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