Это бывший нардеп-регионал Балицкий, который в 2020 году был избран депутатом областного совета от "ОПЗЖ".

По материалам Службы безопасности Украины о подозрении сообщено Евгению Балицкому - "гауляйтеру" россиян на временно оккупированной части Запорожской области.

Как сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, это бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом областного совета от "ОПЗЖ".

"Он воспринял вторжение РФ как шанс реализовать собственные политические амбиции. Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой по силовому захвату власти в регионе. В частности, с помощью захватчиков он заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем "военно-гражданской администрации Запорожской области", - отметил он.

По словам Дехтяренко, Балицкий критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко дню победы.

Он также издал распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывало жителей сформировать "общественные отряды" для выявления антироссийской деятельности.

Предателю объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 ("коллаборационная деятельность") Уголовного кодекса. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, журналисты показали фото секретного гауляйтера Херсона. Журналистам удалось получить фотоснимки секретного оккупационного "мэра" Херсона Александра Кобеца. Его лицо российские оккупанты держат в секрете.

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