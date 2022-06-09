Сейчас из города продолжается эвакуация людей через Запорожье, но уже не в таком объеме.

В Мелитополе происходит ротация: на смену войскам росгвардии зашли представители "ДНР".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Запорожской ОВА Александр Старух.

"Из Мелитополя отвели не войска, а другие структурные охранные подразделения, которые терроризировали местное население. Их сняли с блокпостов, и они поехали в Херсонском направлении. В некоторые населенные пункты, из которых они вышли, зашли новые. То есть происходит простая ротация. Вместо росгвардии зашли представители "ДНР", - сообщил Старух.

Он также добавил, что сейчас продолжается эвакуация людей через Запорожье, но уже не в таком объеме. Например, по его словам, по состоянию на вчера, в Запорожье прибыли 1,5 тыс. людей.

Как сообщал УНИАН, 2 июня мэр города Иван Федоров заявил, что подпольное сопротивление в оккупированном Мелитополе на юге Украины растет в городе убиты десятки российских оккупантов.

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